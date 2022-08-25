Этот национальный наряд носят не только по праздникам.

24 августа Украина отпраздновала День Независимости. Украинские звёзды активно поздравляли с этой особой датой своих поклонников, публикуя фотографии в вышиванках. УНИАН показывает, как артисты выглядят в национальных нарядах.

Наталья Мосейчук и Святослав Гринчук

Телеведущие новостей появились в праздничных нарядах во время специального эфира ТСН.

Леся Никитюк

Звезда, которая с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается волонтерством в родном Хмельницком, в честь 31-летия независимости надела белое платье, расшитое белыми нитями.

Александра Кучеренко

Модель и жена Дмитрия Комарова показала у себя в Instagram-блоге фото в современной рубашке, на которой вышит силуэт женщины в веночке.

Светлана Тарабарова

Певица опубликовала трогательное фото в вышиванке со своими детьми. Сделали они его, очевидно, где-то в саду с множеством сине-желтых шариков.

"Так выглядит счастье, которое празднует День независимости своей страны. Кажется, наконец-то мы поняли, что не надо ждать "что даст тебе страна" - надо самостоятельно сделать ее лучше, хотя бы ради наших детей. С Днем Независимости, родные и свободные сердцем и умом украинцы!", - написала звезда.

Ирина Федишин

Певица показала фото крупным планом, на котором она позирует в темной вышиванке. К слову, именно эта артистка довольно часто носит вышитые платья и рубашки на своих концертах.

Мамарика

Певица Мамарика и ее возлюбленный Сергей Середа также поддержали родную страну в День Независимости, надев темные вышиванки.

Кристина Соловий

Исполнительница хитов "Я твоя зброя" и "Українська лють" в своем блоге продемонстрировала, что ей очень идет украинский вышитый наряд.

Напомним, как с Днем Независимости 2022 поздравили Остапчук, Ротару, Вакарчук и другие звезды.

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