24 августа Украина отпраздновала День Независимости. Украинские звёзды активно поздравляли с этой особой датой своих поклонников, публикуя фотографии в вышиванках. УНИАН показывает, как артисты выглядят в национальных нарядах.
Наталья Мосейчук и Святослав Гринчук
Телеведущие новостей появились в праздничных нарядах во время специального эфира ТСН.
Леся Никитюк
Звезда, которая с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину занимается волонтерством в родном Хмельницком, в честь 31-летия независимости надела белое платье, расшитое белыми нитями.
Александра Кучеренко
Модель и жена Дмитрия Комарова показала у себя в Instagram-блоге фото в современной рубашке, на которой вышит силуэт женщины в веночке.
Светлана Тарабарова
Певица опубликовала трогательное фото в вышиванке со своими детьми. Сделали они его, очевидно, где-то в саду с множеством сине-желтых шариков.
"Так выглядит счастье, которое празднует День независимости своей страны. Кажется, наконец-то мы поняли, что не надо ждать "что даст тебе страна" - надо самостоятельно сделать ее лучше, хотя бы ради наших детей. С Днем Независимости, родные и свободные сердцем и умом украинцы!", - написала звезда.
Ирина Федишин
Певица показала фото крупным планом, на котором она позирует в темной вышиванке. К слову, именно эта артистка довольно часто носит вышитые платья и рубашки на своих концертах.
Мамарика
Певица Мамарика и ее возлюбленный Сергей Середа также поддержали родную страну в День Независимости, надев темные вышиванки.
Кристина Соловий
Исполнительница хитов "Я твоя зброя" и "Українська лють" в своем блоге продемонстрировала, что ей очень идет украинский вышитый наряд.
Напомним, как с Днем Независимости 2022 поздравили Остапчук, Ротару, Вакарчук и другие звезды.
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