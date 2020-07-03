В сеть "слили" кадры с Тиной Кароль: певицу не узнать - "как девочка" (фото, видео)
В сети появилось нежное видео с известной украинской певицей Тиной Кароль. На нем звезда предстала без мейк-апа и в повседневной одежде, а не привычной концертной.
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Кадры с Тиной без грамма косметики опубликованы на ее фан-странице в Instagram.
Так, Кароль предстала в кепке и в кофте. В таком виде поп-исполнительница похвасталась розарием во дворе своего загородного дома.
"Тиночка, ты у нас сама как цветочек", "Неотразимая", "Красавица", "Настоящая", "Как девочка", - пишут в комментариях под видео.
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