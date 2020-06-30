Вера Брежнева показала идеальное тело в откровенном платье (фото)
Известная экс-"виагра" Вера Брежнева порадовала поклонников новым соблазнительным снимком.
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На опубликованном в Instagram фото певица позирует в серебристом миди-платье с "экстремальным" разрезом, оголяющем ее идеальные стройные ножки.
Для кадра Брежнева выбрала наряд оригинального кроя: он идеально подчеркивает ее фигуру - сочную грудь и точеную талию.
Дополнила образ звезда лаконичными и одновременно стильными босоножками, гладкими распущенными волосами и неброским макияжем.
Поклонники, судя по комментариям, в восторге от образа Брежневой: "Пожар", "Какая вы стройняшка", "Идеальная".
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