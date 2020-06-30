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Вера Брежнева показала идеальное тело в откровенном платье (фото)

21:50, 30 июня 2020
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Брежнева - обладательница роскошной фигуры / фото Instagram Вера Брежнева

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На опубликованном в Instagram фото певица позирует в серебристом миди-платье с "экстремальным" разрезом, оголяющем ее идеальные стройные ножки.

Для кадра Брежнева выбрала наряд оригинального кроя: он идеально подчеркивает ее фигуру - сочную грудь и точеную талию.

Дополнила образ звезда лаконичными и одновременно стильными босоножками, гладкими распущенными волосами и неброским макияжем.

Поклонники, судя по комментариям, в восторге от образа Брежневой: "Пожар", "Какая вы стройняшка", "Идеальная".

Брежнева порадовала новым кадром / фото instagram.com/ververa

Ранее американская супермодель Белла Хадид, которую в прошлом году назвали самой красивой женщиной планеты, порадовала подписчиков серией новых пикантных фото.

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Теги: #фото#Вера Брежнева