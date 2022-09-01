Исполнительница едет в Америку на обучение, которое продлится четыре года.

Популярная украинская певица Jerry Heil, которая прославилась благодаря хиту "Охрана, отмена", едет из Украины.

Об этом артистка рассказала в эфире "Сніданку з 1+1". По словам девушки, она будет учиться в Беркли (США).

Исполнительница об этом узнала еще 1 апреля, но до сих пор держала эту информацию в секрете. "Она едет из Украины учиться в Беркли на 4 года", - сказал ведущий "Сніданку" Руслан Сеничкин.

"Покидаю вас только физически. У меня еще очень много украинской музыки, которую я еще должна показать. Так что не надейтесь, я никуда не делась", - заявила Jerry Heil.

По ее словам, она планирует развивать украинскую музыку и привнести что-то новое там, в США. А также хочет пригласить американских музыкантов в Украину и познакомить их с нашей культурой.

Певица говорит, что обучение - очное. Так что придется ходить на пары, как прежде.

Напомним, Jerry Heil и Леся Никитюк в совместном треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма".

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