Певица уже думала, что не сможет выступить.

Популярная певица Jerry Heil, которая сейчас ездит по Европе с благотворительными концертами в поддержку Украины, рассказала, что однажды потеряла голос и не могла спеть свои хиты.

Постоянное напряжение и усталость сказывается и влияет на состояние здоровья. Певица поделилась, что на одном из концертов перед самым выступлением у нее пропал голос. Она думала, что уже не выйдет на сцену. Однако говорит, что ее "исцелило" выступление группы Go_A, которая пела перед ней.

"Я стояла под сценой, плакала и понимала, что я не смогу спеть. И в определенный момент я смотрю, как выступает группа Go_A. Пока они поют у людей какая-то неосмысленная, древняя программа срабатывает и, без всякого призыва со сцены, люди начинают браться за руки и вести хоровод. Просто на улице Брюсселя, огромное количество украинцев. И меня разрывает просто, я стою рыдаю и у меня появляется голос, представляете? И я говорю: "Я иду на сцену". Катя сходит со сцены, я подхожу к ней с невероятной благодарностью, что это все действо меня исцелило. Для меня это выступление действительно стало особенным", - рассказала Jerry Heil в интервью "МУЗВАР".

Напомним, Jerry Heil и alyona alyona заинтриговали коллаборацией с европейским артистом.

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