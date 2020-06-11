Украинская певица Jerry Heil сообщила о своем переезде (фото)

Певица сделала фото на новой кухне.

Украинская исполнительница Jerry Heil заявила о своем переезде на новую съемную квартиру. Так, 24-летняя певица опубликовала в Instagram снимки, где она позирует на новой кухне.

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На фото Jerry Heil позирует в белой майке и красных шортах в окружении множества коробок. Также звезда рассказала, что потратила 4500 грн только на то, чтобы перевести все вещи. Она добавила, что вскоре раскроет и причину своего переезда.

"Я переехала! Можете поздравить меня!", - написала артистка.

Как сообщал УНИАН, ранее певица Jerry Heil заявляла, что у нее еще не было секса.

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