Украинская певица Jerry Heil сообщила о своем переезде (фото)
16:29, 11 июня 2020Звезды
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Певица сделала фото на новой кухне.
Jerry Heil переехала на новую квартиру / фото instagram.com/thejerryheil/
Украинская исполнительница Jerry Heil заявила о своем переезде на новую съемную квартиру. Так, 24-летняя певица опубликовала в Instagram снимки, где она позирует на новой кухне.
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На фото Jerry Heil позирует в белой майке и красных шортах в окружении множества коробок. Также звезда рассказала, что потратила 4500 грн только на то, чтобы перевести все вещи. Она добавила, что вскоре раскроет и причину своего переезда.
"Я переехала! Можете поздравить меня!", - написала артистка.
Как сообщал УНИАН, ранее певица Jerry Heil заявляла, что у нее еще не было секса.
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