Известный украинский певец назвал двух артистов, которые отговорили его ехать в РФ

Он прислушался к их мнению.

Певец Вадим Олейник, который был участником дуэта "ДиО фильмы", рассказал, что в 2015 году ему предлагали поехать в РФ и там заработать денег на фестивале Игоря Николаева.

Однако артист отказался от этого предложения. На его решение также повлияли два человека - Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, и Иван Дорн.

"Они говорили не ехать. Больше Андрей. Он мне позвонил, сказал: "Ну зачем тебе это?" Я не жалел. Я считаю, что это правильно", – рассказал Олейник в интервью Славе Демину.

Он добавил, что и без уговоров отказался бы ехать в РФ. Но мнение Данилко и Дорна лишь убедило его в правильности своего решения.

Отметим, Андрей Данилко неоднократно публично осуждал войну в Украине и называл диктатора Владимира Путина "х**лом".

А вот Иван Дорн несколько раз попадал в скандалы. Его обвиняли в выступлениях перед россиянами. Известно, что артист живет за границей и возвращаться в Украину пока не планирует.

Напомним, ранее Андрей Данилко высказался об предательстве запроданки Повалий.

Вас также могут заинтересовать новости: