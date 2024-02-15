Константин Войтенко сделал предложение своей возлюбленной.

Украинский актер, звезда сериала "Домик на счастье" Константин Войтенко поделился с поклонниками радостной новостью - он снова женится. В День всех влюбленных он сделал предложение своей избраннице.

Его девушка, дизайнер Наталья Каминская показала поклонникам помолвочное кольцо, которое ей вручил Войтенко. Это произошло в одном из киевских ресторанов.

Эти снимки девушка подписала очень лаконично: "Я сказала "да"".

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Как отреагировали аользователи сети

"Вау, поздравляю! Такие котики! Счастья вам"

"Класс, пусть все у вас будет хорошо"

"Поздравляю. В такой романтический день... Любви вам и согласия"

"Долго вы тянули кота за хвост... Поздравляю"

Стоит отметить, что Войтенко уже был женат. Первой его супругой была танцовщица Валентина, с которой он воспитывает дочь Эмилию. Известно, что пара рассталась со скандалом. Маринина обвинила экс-супруга в абьюзе.

После развода он закрутил роман с Натальей, у которой есть сын от предыдущих отношений.

Напомним, ранее девушка Мурата Налчаджиоглу показала сюрприз от любимого.

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