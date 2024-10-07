Известный украинский актер рассказал о свадьбе с коллегой

Егор Козлов женат уже два года.

Звезда сериалов "Новенькая", "Женский врач. Новая жизнь" и "Батя" Егор Козлов два года назад сыграл свадьбу со своей коллегой Юлией Буйновской. В интервью ТСН он рассказал, что многие считают профнепригодностью, если ты заводишь отношения на работе, однако у него другое мнение по этому поводу.

"Я лично не вижу в этом ничего плохого, если, конечно, вы свободны и это не влияет на вашу работу. Собственно, так мы познакомились с моей прекрасной женой, актрисой Юлией Буйновской. Это произошло на кастинге в сериал, где мы в итоге сыграли вместе. Там в 2020 году и зародились наши чувства, переросшие впоследствии в маленькую семью", - говорит Козлов.

Он добавил, что большой свадьбы у них не было. Они расписались в ЗАГСе на Подоле, а затем пошли в кафе с самыми близкими людьми. При этом пара мечтает о роскошном торжестве после победы.

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"На самом деле свадьбы у нас до сих пор не было. Мы лишь расписались в маленьком ЗАГСе на Подоле, где присутствовали самые близкие друзья и родственники. После этого съели тортик в кафе, где я тогда работал официантом. А настоящая свадьба ждет нас после победы. И мы очень ждем ее", - отметил актер.

Также он рассказал, как они празднуют годовщины свадьбы.

"На годовщине хочется, конечно, все делать с размахом, дарить "порш" или что-то вроде того, но пока что мы дарим друг другу любовь, устраиваем свидание и ограничиваемся не очень дорогими, но очень нужными и крутыми подарками", - подытожил Козлов.

Напомним, ранее актриса Анастасия Цымбалару призналась, были ли у нее новые романы после развода.

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