Гаспарян снова выразил свою антивоенную позицию.

Российский музыкальный критик Артур Гаспарян приехал в Турин, где в этом году пройдет самый масштабный песенный конкурс Евровидение.

Там он познакомился с украинской группой Kalush Orchestra, которой букмекеры прогнозируют победу на конкурсе. Гаспарян сделал совместное фото с группой и опубликовал его в своих соцсетях.

Кроме того, он процитировал солиста группы Олега Псюка: "Если победим, то следующее Евровидение пройдет в единой, свободной, восстановленной и процветающей Украине".

Отметим, Артур Гаспарян осуждает войну в Украине. Ранее он назвал нападение России на Украину – "озверевшим и бесчеловечным злом". Также он назвал российских оккупантов варварами.

Напомним, после второй репетиции группы Kalush Orchestra ставки букмекеров на победителя Евровидения значительно изменились.

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