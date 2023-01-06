Михаил Ясинский вспомнил несколько моментов, связанных с братьями Меладзе.

Украинский продюсер Михаил Ясинский после скандала с Валерием Меладзе и его жалких оправданий за фразу "Героям слава!" высказался о звездных братьях. И Валерия, и Константина он назвал устрицами и объяснил, почему бойкотировал их еще с 2014 года.

На своей странице в Facebook он вспомнил несколько моментов, связанных с братьями Меладзе.

"Когда в 2004 году братья Меладзе в интервью говорили, что бывшая солистка "ВИА Гры" Лобода, которую старший (Константин Меладзе, - УНИАН) использовал, - временное недопонимание, и ее скоро забудут, я злился. Когда после 2014 года один из братьев умудрился усидеть одновременно в жюри украинского отбора на Евровидение и в жюри российского шоу "Голос", я бесился", - начал рассказ Ясинский.

Видео дня

Он вспомнил и то, как Валерий Меладзе в 2021 году был топовым артистом на самом крутом украинском фестивале Atlas Weekend.

"Тогда я уже хохотал и ссорился с коллегами. Сейчас я уверен в том, что всегда прав", - добавил продюсер.

Позиция братьев Меладзе по войне в Украине

Валерий Меладзе еще 24 февраля осудил войну в Украине и призвал остановить ее. За такую позицию его "запретили" в России. Однако позже он все же реабилитировался в глазах россиян и продолжил выступать в стране-агрессоре.

А вот Константин Меладзе так ни разу и не высказался о войне. Он трусливо молчит, чтобы не потерять миллионы, заработанные в России.

Вас также могут заинтересовать новости: