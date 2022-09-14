Она опубликовала откровенное фото, сделанное в собственном саду.

Украинская певица Настя Каменских в конце лета вернулась в Украину. Она поделилась, что первым делом захотела посетить родной дом. Оттуда звезда выложила очень много фото. И продолжает выкладывать.

Так, сейчас NK поделилась снимком в крайне соблазнительной позе. Фотография была сделана в саду ее родного дома. Там она уселась на землю, устеленную деревом, и продемонстрировала всем свои длинные ноги, так как надела короткое джинсовое платье. На фоне видны густые кусты и цветы.

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"Так уютно может быть только дома. Самые ценные моменты сейчас!", - прокомментировала Настя свою публикацию.

Отметим, что на Родину звезда вернулась без Потапа, за что нарвалась на хейт. Поклонники обвинили звезду и ее известного мужа в том, что он якобы скрывается от службы в армии, поэтому и покинули они Украину за несколько дней до полномасштабного вторжения России.

Сама NK объяснила, что у Потапа на фоне постоянных стрессов начались проблемы со здоровьем, которые он сейчас лечит. Тем не менее рэпер помогает своей родной стране удаленно, занимаясь организацией благотворительных мероприятий.

Напомним, Настя Каменских рассказала, сколько сейчас зарабатывает.

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