В этом списке оказался даже Максим Галкин.

Украинский шоумен Сергей Середа выдал всю правду о российских артистах нетрадиционной ориентации. Он перечислил, кто из них относится к ЛГБТ-сообществу.

Своим мнением он поделился в интервью Славе Демину. Середа сказал, что многие обсуждают то, что российский телеведущий Александр Масляков - гей, однако сам он никогда не видел его с мужчиной.

"Видел ли я, что он кого-то за ягодицы лапал? Нет, не видел, но все слышали эти сплетни. Все это знают. Но, честно, мне слабо в это верится. Хотя, возможно. Он не является для меня святым человеком, чтобы я сказал: "Нет, дядя Саша не мог трогать органы чужого человека", - сказал Середа.

Видео дня

Однако он назвал и тех артистов, о которых наверняка известно, что они принадлежат к ЛГБТ-сообществу.

"То, что там Киркоров, Малахов, Галкин, Басков – это все понятно", – добавил Середа.

Напомним, ранее российский актер, осудивший войну в Украине, Алексей Панин заявил, что у него был секс с Филиппом Киркоровым.

В команде Киркорова сразу же попытались опровергнуть слова актера и назвали его "клоуном". Однако Панин на остановился и раскрыл все подробности отношений с путинистом.

Вас также могут заинтересовать новости: