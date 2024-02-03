Бьянка пожаловалась на своего обидчика.

Российскую певицу беларуского происхождения Бьянку пытались похитить в центре Москвы. Она заявила, что мужчина с "лицом Чикатило" угрожал ей палкой и хотел насильно запихнуть в машину.

38-летняя Татьяна Липницкая (настоящее имя Бьянки) рассказала росСМИ, что вчера около шести вечера поехала на маникюр. Когда уже подошла к салону, к ней подбежал незнакомец с палкой и приказал садиться в авто.

Она закричала так, что "в Минске было слышно", после чего "похититель" испугался и убежал. По описанию певицы, мужчина был высоким - около двух метров, в тёмном пуховике, а лицом походил на Чикатило.

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Сейчас адвокат певицы решает, будут ли они подавать заявление в полицию. Сама Бьянка обратилась за помощью к психологу, так как теперь не чувствует себя в безопасности и боится одна выходить на улицу.

К слову, Бьянка уже много лет живет и работает в РФ. О большой войне она молчит. Вероятно, по этой причине ее карьера пошла на спад. Кроме того, ранее она записала песню в дуэте с Серегой, которй жил в Украине и даже был судьей шоу "Х-фактор". Он тоже никак не высказался о полномасштабном вторжении и исчез из информационного пространства.

Напомним, ранее Бьянка заявилась на концерт с голым задом.

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