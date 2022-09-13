Зрители выбрали на эту роль Кристину Соловий, Анжелику Рудницкую и Мирославу Салий.

13 сентября "Суспільне" объявило имена трех людей, которые войдут в состав жюри на нацотбор Детского Евровидения-2022. Зрители выбрали на эту роль Кристину Соловий, Анжелику Рудницкую и Мирославу Салий.

Известно, что наибольшую поддержку получила певица и автор песен, лауреат многих премий, в частности "YUNA", Кристина Соловий. За нее проголосовало 26%. На втором месте соучредитель детской фольклорной студии "Десница", преподаватель современного вокала с 15-летним опытом Мирослава Салий с 19% голосов. 15% получила заслуженная артистка Украины, телеведущая, художница, основательница художественного агентства "Территория А" Анжелика Рудницкая. Голосование проводилось онлайн.

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Также в конкурсе принимали участие Дарина Красновецька, KRUTЬ, Влад Дарвин, Тоня Матвиенко, Михаил Клименко, София Иванько и Сергей Кейн.

Напомним, Детский песенный конкурс Евровидение 2022 состоится в декабре 2022 в Армении. Ранее "Суспільне" заявило, что Украина также будет участвовать в этом конкурсе.

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