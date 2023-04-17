Исполнитель культового хита "Нино" после начала полномасштабной войны куда-то исчез. Сейчас он не занимается творчеством.

Украинский музыкант Олег Винник после начала полномасштабной войны загадочно куда-то исчез. Публика в недоумении, ведь ранее он постоянно был на слуху и часто давал концерты.

Некоторые известные личности поговаривают о том, что у Винника серьезные проблемы со здоровьем, поэтому он сейчас лечится за границей. Официального подтверждения или опровержения этому не поступало.

Сейчас ведущая шоу "Маска" Нателла Кирс поделилась информацией о том, что проблемы со здоровьем Олега были еще несколько лет назад. Тогда, как известно, Винник сидел в жюри проекта.

"Кто не знает, я была ведущей бэкстейджа на 2 сезоне шоу "Маска". Уже тогда за кулисами я наблюдала, что со здоровьем Олега Винника не все так хорошо. Время от времени возле него появлялся врач, делал какие-то манипуляции, процедуры с горлом. Я на это не обращала особого внимания, ведь это артист, и подпитывать горло уколами - это нормально", - сообщила блогерша в новом выпуске.

Отметим, что проблемы с горлом - весьма вероятный сценарий для Винника, ведь в конце 2021 года он неоднократно заявлял об отмене или переносе концертов в связи с проблемами со связками.

Напомним, в последний раз Олег Винник выходил на связь с фанатами в апреле 2022 года - тогда в честь Пасхи он сделал пост в Instagram. После этого летом его заметили на фото одного из военнослужащих, который отчитывался за получение автомобилей от благотворительного фонда "Вовчиця".

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