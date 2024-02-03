Светлицкая уже поделилась результатом маммопластики.

Звезда сериалов "Мавки", "Формула счастья", "Родная мачеха" и других Елена Светлицкая решилась на пластическую операцию. Актриса сделала маммопластику.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото до и после. Кроме того, она рассказывала, что после рождения второго ребенка и грудного вскармливания она стала недовольна своей грудью. Поэтому она решилась на хирургическое вмешательство.

"Двух девочек я кормила суммарно четыре года. Я давно об этом думала! Очень долго искала врача, который подошел бы мне по работам и энергетике. Рубцов на груди не будет. Я перечитала все документы и учла все риски. Это серьезная операция, и я очень ответственно к этому отнеслась", - написала актриса.

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На такой поступок Светлицкой отреагировали ее коллеги. Актриса Анна Саливанчук восхитилась смелостью подруги и спросила, как она на это пошла.

А Ксения Мишина и вовсе спросила, неужели и ей теперь придется следовать тренду и делать маммопластику.

Напомним, ранее певица MamaRika увеличила грудь.

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