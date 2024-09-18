Она также вспомнила, как помогала военным в 2014 году.

Украинская актриса Ирма Витовская, которая известна по фильмам "Вкус свободы", "Мои мысли тихие" и другим киноработам, призналась, пойдет ли на фронт.

Она отметила, что в 2014 году у нее был опыт в госпитале, где актриса видела раненых военных. Тогда все ее силы были направлены на помощь воинам. Однако с начала полномасштабной войны Витовская думала пополнить ряды ВСУ в качестве добровольца. Но позже поняла, что не сможет быть там полезной из-за проблем с собственным здоровьем.

"Я не пошла в связи с тем, что у меня есть определенные проблемы со здоровьем, и война это ускорила. Я буду неэффективна. Я с вами разговариваю и не вижу четко. У меня есть проблемы с ногами. Я не пробегу, где надо бегать", - рассказала Ирма в проекте "Каштан.Интервью".

Ирма также добавила, что скоро ей исполнится 50 лет. По ее словам, она не такая физически активная, как была раньше. Об этом актриса сказала так:

"Я понимаю, что просто не потяну это, но я могу быть эффективной в том, что могу что-то достать, помогать. Я основала фонд, и мы очень много делаем".

Напомним, ранее стало известно, что родной брат певицы Кристины Соловий пополнил ряды ВСУ.

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