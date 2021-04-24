26-летняя британская модель поделилась с поклонниками новыми стильными фото.

Известная модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение поклонников своими откровенными образами и радовать их новыми снимками, которые она выкладывает в Instagram.

Читайте такжеПрикрывает обнаженную грудь руками: модель Ратаковски поделилась интимным снимком из прошлого (фото)На новых снимках Роуз позирует в бикини оранжевого цвета, которое выгодно подчеркнуло пышную грудь модели. Также она надела мини-юбку и шляпку.

Волосы девушка заплела в косички и нанесла легкий макияж.

Также модель указала локацию, где были сняты фото - это популярный испанский курорт Ибица.

Подписчики Роуз пришли в восторг от ее образа и засыпали модель комплиментами.

Кто такая Деми Роуз

Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем.

Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine.

Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, чтоДеми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает.

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Автор: Иван Бойко