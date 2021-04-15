Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Британская модель Деми Роуз обнародовала в Instagram новую фотографию.
Читайте также"Светская" ведущая Осадчая показалась без макияжа
На снимке она предстала в черной маечке с глубоким декольте. На голове у нее было полотенце и солнцезащитные очки. Кроме того, Деми сфотографировали в тот момент, когда она застегивала серьги-кольца.
Буквально за несколько часов фото набрало более 230 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Фанаты массово оставляли в комментариях "сердечки" и "огоньки".
Модель показала пикантное фото / instagram.com/demirose
Кто такая Деми Роуз:
- Деми Роуз родилась 27 марта 1995 года в британском городе Бирмингем
- Несколько лет назад Роуз стала самой сексуальной девушкой планеты по версии издания Zoo Magazine
- Вокруг роскошных форм модели ходят сплетни: говорят, что Деми ложилась под нож для увеличения груди и ягодиц. Хотя сама Роуз это отрицает
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram