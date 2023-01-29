По словам Алины Ершовой, она была разгневана поведением Алекса и редакторов шоу.

Участница 12 сезона шоу "Холостяк" Алина Ершова покинула проект по собственному желанию. В своем видеообращении к Алексу Топольскому она попросила отпустить ее домой.

Так и произошло на церемонии роз. Главный герой посадил девушку в машину и она уехала. Однако по дороге в гостиницу она сказала редакторам шоу, что ее мужчина не отпустил бы ее. После этого редактор начала кому-то писать сообщения, в результате машина развернулась и они вновь приехали на локацию, где проходила церемония роз.

"Выходит Алекс, операторы стоят. И вроде он меня возвращает. Но я была настолько разгневана, что из меня делают дуру. Я сказала, что из машины не выйду и еду домой", - рассказала Алина в интервью Victoria Siroklyn.

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Она добавила, что разочаровалась в Алексе, ведь во время личного общения поняла, что перед ней сидит не успешный бизнесмен, а мальчик, которому нравится женское внимание.

"Я спрашивала у редакторов, почему он так общается с девушками? Где эта гигиена, уважение к самому себе? На свидании в Буковеле я поняла, что больше не могу так и хочу уйти. Что тут не про искреннюю любовь", - добавила Алина.

Напомним, ранее Алина Ершова из "Холостяка" прервала молчание и назвала реальную причину своего ухода.

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