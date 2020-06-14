цей матеріал доступний українською

Исполнитель роли Джеймса Бонда потерял двух друзей из-за пандемии коронавируса

14:31, 14 июня 2020
Звезды
197 0
Пирс Броснан пострадал от коронавируса / kinoreporter.ru

Такое заявление он сделал в интервью «Parade».

Читайте такжеИзвестный американский актер покончил с собой после попытки убийства экс-возлюбленной

«Они были моими друзьями 45 лет. И я крестный отец сына одного из них. Неважно, где вы находитесь и насколько прекрасно все может быть, ваша жизнь все еще находиться под страшной угрозой», - предупредил актер.

«Мы на войне. Люди умирают. Надеюсь, после всего этого возникнет больше доброты и осознания хрупкости нашей планеты», - продолжил он.

Броснан также рассказал, что он и его семья придерживаются карантина. Сейчас они находятся в их доме на Гавайях.

Ранее сообщалось, что дату выхода нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли на пять дней – на 20 ноября.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #кино