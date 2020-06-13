"Возвращение старых друзей": дату выхода нового фильма о Джеймсе Бонде в США сменили

Роль Бонда в пятый раз исполнит Дэниел Крейг.

Дату выхода нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» перенесли на пять дней – на 20 ноября.

Об этом сообщили в субботу на официальной странице Джеймса Бонда в Twitter.

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Речь идет о смещении даты премьеры в США, которая в последний раз планировалась на 25 ноября. В Британии дата выхода остается неизменной – 12 ноября.

«Возвращение старых друзей в «Не время умирать». В кинотеатрах Великобритании – с 12 ноября, США – 20 ноября», – говорится в сообщении.

The return of old friends in NO TIME TO DIE.



In cinemas 12th November UK, November 20th US. pic.twitter.com/GkXugGEAba — James Bond (@007) June 13, 2020

Изначально премьера должна была состояться в ноябре 2019 года, но эта дата сначала была отложена на февраль 2020 года, а затем на апрель 2020 года после ухода режиссера фильма Дэнни Бойла и его замены на Кэри Фукунага. В марте было объявлено, что дата выхода фильма переносится на ноябрь 2020 года из-за вспышки коронавируса.

Фильм «007: Не время умирать» является двадцать пятым фильмом из серии лент про английского агента Джеймса Бонда, героя романов Яна Флеминга. Роль Бонда в пятый раз исполнит Дэниел Крейг.

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