цей матеріал доступний українською

"Возвращение старых друзей": дату выхода нового фильма о Джеймсе Бонде в США сменили

23:55, 13 июня 2020
Кино и музыка
101 0
Фильм выйдет в прокат в ноябре / фото twitter.com/007

Об этом сообщили в субботу на официальной странице Джеймса Бонда в Twitter.

Читайте такжеТолько десять картин смогут участвовать в номинации "Лучший фильм" на "Оскар"

Речь идет о смещении даты премьеры в США, которая в последний раз планировалась на 25 ноября. В Британии дата выхода остается неизменной – 12 ноября.

«Возвращение старых друзей в «Не время умирать». В кинотеатрах Великобритании – с 12 ноября, США – 20 ноября», – говорится в сообщении.

Изначально премьера должна была состояться в ноябре 2019 года, но эта дата сначала была отложена на февраль 2020 года, а затем на апрель 2020 года после ухода режиссера фильма Дэнни Бойла и его замены на Кэри Фукунага. В марте было объявлено, что дата выхода фильма переносится на ноябрь 2020 года из-за вспышки коронавируса.

Фильм «007: Не время умирать» является двадцать пятым фильмом из серии лент про английского агента Джеймса Бонда, героя романов Яна Флеминга. Роль Бонда в пятый раз исполнит Дэниел Крейг.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Джеймс Бонд