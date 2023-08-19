Она заинтриговала поклонников их совместным видео.

Певица Ирина Билык последнее время все чаще и чаще подогревает слухи о воссоединении с хореографом Дмитрием Коляденко. В этот раз она опубликовала видео с неоднозначной подписью.

На ролике видно, что Билык и Коляденко сидят в ресторане и едят суши. Хореограф берет ролл и сначала подносит его ко рту певицы, а потом резко кладет его себе в рот.

Однако внимание поклонников привлекло даже не то, что экс-супруги много времени проводят вместе, в том числе и завтракают, как ранее говорила Билык, а подпись к ролику.

"Если жена на диете, муж должен соблюдать диету вместе с ней?" - поинтересовалась у фолловеров знаменитость.

Как отреагировали поклонники

"Красивая пара. Через столько лет снова вместе"

"Дима дождался свою любовь. Это так мило"

"На старости решили, что никому, кроме друг друга, не нужны"

Отметим, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко состояли в гражданском браке в период с 2003 по 2006 год. Общих детей у них нет. Все это время они оставались в хороших отношениях и с теплом отзывались друг о друге.

Напомним, ранее Билык публично призналась в любви Коляденко.

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