Певица Ирина Билык последнее время все чаще и чаще подогревает слухи о воссоединении с хореографом Дмитрием Коляденко. В этот раз она опубликовала видео с неоднозначной подписью.
На ролике видно, что Билык и Коляденко сидят в ресторане и едят суши. Хореограф берет ролл и сначала подносит его ко рту певицы, а потом резко кладет его себе в рот.
Однако внимание поклонников привлекло даже не то, что экс-супруги много времени проводят вместе, в том числе и завтракают, как ранее говорила Билык, а подпись к ролику.
"Если жена на диете, муж должен соблюдать диету вместе с ней?" - поинтересовалась у фолловеров знаменитость.
Как отреагировали поклонники
- "Красивая пара. Через столько лет снова вместе"
- "Дима дождался свою любовь. Это так мило"
- "На старости решили, что никому, кроме друг друга, не нужны"
Отметим, Ирина Билык и Дмитрий Коляденко состояли в гражданском браке в период с 2003 по 2006 год. Общих детей у них нет. Все это время они оставались в хороших отношениях и с теплом отзывались друг о друге.
Напомним, ранее Билык публично призналась в любви Коляденко.