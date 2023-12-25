Звезда заговорила об откровенном подарке.

Недавно в соцсетях певица Ирина Билык запостила рождественское фото с 8-летним сыночком Табризом. Под фотографией она поздравила всех с праздником и пожелала радости, тепла и мира.

А потом решила поинтересоваться у подписчиков, какой самый незабываемый подарок они когда-либо получали? Не дожидаясь ответа, певица удивила своей историей.

"Например, у меня когда–то был подарок - кольцо предложение руки и сердца, но в ванной комнате (угадайте от кого?)" - написала Билык.

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Конечно, в комментариях поклонники начали писать свои версии относительно автора презента. Большинство отметило, что это мог быть шоумен Дмитрий Коляденко:

"От Коляденко?"

"Конечно от Коляденко, такой прикол мог только он сделать"

"Димочка Коляденко"

Однако сама Билык решила пока не комментировать эти предположения.

К слову, у певицы были отношения с продюсером Юрием Никитиным, моделью Андреем Оверчуком, шоуменом Дмитрием Коляденко, хореографом Дмитрием Дикусаром и режиссером Асланом Ахмадовым. Она воспитывает двух сыновей.

Напомним, ранее Ирина Билык довела до слез переводом легендарного хита "Снег".

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