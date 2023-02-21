Лиза Чичуа засветила плоский животик на пляже.

Грузинский продюсер Иракли Макацария недавно опубликовал фото со своей молодой женой, врачем Лизой Чичуа. На фото был заметен "беременный" животик девушки, однако сейчас стало понятно, что она не в положении.

После фотосессии в Тбилиси супруги отправились на отдых, во время которого Иракли запечатлел свою супругу в купальнике. В кадре Лиза лежит на шезлонге и демонстрирует подтянутый животик с прессом.

Макацария никак не прокомментировал слухи о беременности жены - не подтвердил и не опроверг. Однако, стоит отметить, что он неоднократно говорил о том, что хочет ребенка.

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Личная жизнь Иракли Макацарии

Макацария был главным героем шоу "Холостяк". В финале он выбрал модель Алену Лесик, однако вскоре они расстались.

Долгое время о личной жизни Иракли не было ничего известно. Однако 24 июля он сообщил, что женился на враче Лизе Чичуа, которая младше его на 17 лет. Пышное торжество состоялось в Грузии.

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