Грузинский продюсер Иракли Макацария недавно опубликовал фото со своей молодой женой, врачем Лизой Чичуа. На фото был заметен "беременный" животик девушки, однако сейчас стало понятно, что она не в положении.
После фотосессии в Тбилиси супруги отправились на отдых, во время которого Иракли запечатлел свою супругу в купальнике. В кадре Лиза лежит на шезлонге и демонстрирует подтянутый животик с прессом.
Макацария никак не прокомментировал слухи о беременности жены - не подтвердил и не опроверг. Однако, стоит отметить, что он неоднократно говорил о том, что хочет ребенка.
Личная жизнь Иракли Макацарии
Макацария был главным героем шоу "Холостяк". В финале он выбрал модель Алену Лесик, однако вскоре они расстались.
Долгое время о личной жизни Иракли не было ничего известно. Однако 24 июля он сообщил, что женился на враче Лизе Чичуа, которая младше его на 17 лет. Пышное торжество состоялось в Грузии.