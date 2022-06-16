Интервью прервали из-за "токсичных новостей" об Украине.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина должна была дать 15-минутное интервью немецкому изданию Bild, но редактора прервали разговор на 4 минуте.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "1+1".

Позже Маше объяснили, что европейцы устали слушать о войне в Украине. В связи с этим, если речь заходит о кровопролитии в нашей стране, у телеканалов и других СМИ падают рейтинги.

"Когда речь заходит о войне в Украине, у нас рейтинг идет вниз, мы несем большие убытки", - процитировала Маша слова редактора издания.

"Здесь я впервые услышала выражение: "Украинские новости – очень токсичные". То есть я борюсь в поле токсичных новостей", - добавила ведущая.

При этом звезда поблагодарила Польшу, Германию и Австрию за помощь Украине. Она рассказала, что в Польше есть тренд - если ты помогаешь Украине, то ты крутой.

Напомним, ранее россияне обстреляли дом, в котором ночевала Маша Ефросинина.

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