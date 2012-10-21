Евгении Тимошенко вручили папскую премию Бонифация VIII, присужденную ее матери

Общественная культурная ассоциация "Бонифацианская академия" вручила Евгении Тимошенко международную премию Бонифация VIII, присужденную ее матери – экс-премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, которая из-за заключения в тюрьме не смогла присутствовать на этой церемонии в Риме.

Как сообщает сайт Ю.Тимошенко, во время церемонии дочь бывшего премьера сказала, что премия Папы Бонифация VIIІ олицетворяет силу тех, кого пытаются лишить силы, несокрушимость тех, кого стремятся сломить, и непокоренную силу духа тех, кого хотят сделать бессильным.

Е.Тимошенко считает, что Академия Бонифация своей наградой и поддержкой Ю.Тимошенко отметила не только ее, но и весь украинский народ.

Экс-премьер в своем письме президенту Академии, кавалеру доктору Санте де Ангелису, президенту научного комитета Его Преосвященству Франко Крочи, титулярному епископу Потенца Пичена написала, что присуждение ей премии Бонифация VIII является подтверждением верности избранного пути служения своему народу.

"Премия Бонифация VIIІ для меня – это мощный символ настойчивости в достижении на самом деле высоких целей, подтверждение верности избранного пути служения своему народу. И заключение не заставит меня сойти с этого пути, покориться перед распоясанностью беззакония и произвола, прекратить или хотя бы ослабить борьбу", - говорится в письме Ю.Тимошенко.

Она убеждена, что присуждение ей международной премии Бонифация VIIІ является важным актом солидарности с народом Украины, с его борьбой против порабощения бесчестной диктатурой, с его европейскими устремлениями и стремлением к свободе.

Экс-премьер подчеркнула, что Папа Римский Иоанн Павел ІІ является для нее образцом человеческой стойкости и достоинства. "Находясь за решеткой за сопротивление режиму, который пытается отбросить мою страну во времена гулагов и голодоморов, я еще и еще раз мысленно обращаюсь к образцам человеческой стойкости и достоинства, непокоренности и верности непреходящим ценностям и высоким идеалам. Среди исполинов, жизнь которых вдохновляет меня и возвращает надежду тем, кого ее хотят лишить, – Блаженный Папа Иоанн Павел ІІ. Эта величественная личность бросила вызов коммунистическим и авторитарным диктатурам тогда, когда эти диктатуры казались нерушимыми, призывала к единству Европы тогда, когда пропасть между Западом и Востоком казалась непреодолимой, и провозгласила проницательную мечту об освобождении Континента тогда, когда эта мечта казалась неисполнимой", - отметила Ю.Тимошенко.

*** Премия Бонифация VIII была учреждена в 2003 году общественной культурной ассоциацией "Бонифацианская академия", которая действует в итальянском городке Ананьи (столичная область Лацио). Первая премия Бонифация VIII в 2003 году была присуждена Папе Римскому Иоанну Павлу II.

Премии в разные годы были удостоены выдающиеся деятели католической церкви, такие как префект конгрегации католического образования кардинал Зенон Грочелевски, глава Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан, библиотекарь Римской церкви кардинал Хорхе Мария Мехия.

Кроме того, премией были отмечены в свое время, в частности, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Рита Леви-Монтанчини, президент Европейского парламента Ежи Бузек Кароль, Президент Италии Оскар Луиджи Скальфаро, премьер-министр Республики Польша Хана Сухоцка, лидер Христианско-демократической партии Албании Зеф Бушати, астронавт Умберто Гуидони, министр культуры Италии профессор Орнаги Лоренцо, ректор Римского университета "Ла Сапьенца" Ренато Гуарини.