Известный украинский певец сказал, что когда-то в сфере обслуживания зарабатывал десятки тысяч гривень.

Украинский певец Илья Парфенюк (псевдоним - Parfeniuk) рассказал, что когда-то работал официантом, и у него зарплата была 50 тысяч гривень.

Артист в интервью "Слава+" поделился, что сейчас музыка ему приносит такие же деньги. То есть, его заработок в среднем составляет более 2 тысяч долларов. Исполнитель сказал, что вот на чем зарабатывает: "...концерты, роялти (лицензионный платеж в виде сумм, которые уплачиваются периодически и зависят от объемов производства или продаж какой - то продукции, - Ред.).

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В центре внимания Парфенюк и Симбочка - что сообщалось

В конце ноября стало известно, что Илья Парфенюк сделал предложение своей возлюбленной. Избранница исполнителя - блогер Симбочка. Артист сообщал, что сделал предложение своей девушке еще в июле текущего года во время прогулки по городу Канев Черкасской области, и девушка, не раздумывая долго, ему дала четкий ответ - "да". Отмечалось, что артист вместо обручального кольца подарил избраннице кольцо от ключей.

Позже Parfeniuk рассказал очень хорошую новость - он и его избранница ждут первенца. Певец показал очень милое фото с невестой Симбочкой, которое подписал вот как: "Нас теперь трое. Ждем тебя, наше солнышко".

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