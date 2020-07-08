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46-летний фигурист впервые прокомментировал роман с 25-летней звездой "Папиных дочек"

09:39, 08 июля 2020
Звезды
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Илья Авербух встречается со звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой / Instagram Лиза Арзамасова

Журналисты издания «СтарХит» выяснили, почему звезды так долго скрывали свой роман от широкой публики.

Звезды были замечены вместе / фото: "НеМалахов"

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Впрочем, знаменитости не раз появлялись вместе на публике, но никто даже подумать не мог, что их связывает нечто большее, чем просто работа и дружба. Так что сегодняшнее известие о любовной связи прославленного фигуриста и экранной «зубрилки Галины Сергеевны» для многих стало большой неожиданностью.

«Никогда не хотел делать шоу из личной жизни, — признался 46-летний Авербух . — Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю — мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать. Больше ничего не хотел бы добавить. Спасибо».

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что 25-летняя звезда "Папиных дочек" закрутила роман с мужчиной на 21 год старше.

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Теги: #актриса#фигурное катание