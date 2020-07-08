46-летний фигурист впервые прокомментировал роман с 25-летней звездой "Папиных дочек"

Знаменитости не раз появлялись вместе на публике, но никто даже подумать не мог, что их связывает нечто большее, чем просто работа.

Вчера стало известно, что Илья Авербух встречается со звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой, причем довольно давно.

Журналисты издания «СтарХит» выяснили, почему звезды так долго скрывали свой роман от широкой публики.

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Впрочем, знаменитости не раз появлялись вместе на публике, но никто даже подумать не мог, что их связывает нечто большее, чем просто работа и дружба. Так что сегодняшнее известие о любовной связи прославленного фигуриста и экранной «зубрилки Галины Сергеевны» для многих стало большой неожиданностью.

«Никогда не хотел делать шоу из личной жизни, — признался 46-летний Авербух . — Мне хотелось бы беречь ее от посторонних глаз как можно дольше, несмотря на то, что мы с Лизой — публичные люди. Подтверждаю — мы действительно встречаемся с Лизой, но на интервью не согласны. Возможно, через некоторое время будем готовы что-то рассказать. Больше ничего не хотел бы добавить. Спасибо».

Как сообщал УНИАН, вчера стало известно, что 25-летняя звезда "Папиных дочек" закрутила роман с мужчиной на 21 год старше.

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