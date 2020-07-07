25-летняя звезда "Папиных дочек" закрутила роман с мужчиной на 21 год старше (фото)

Парочку заметили в одном из заведений. Они сидели на летней веранде, держались за руки и не отводили друг от друга глаз.

25-летняя актриса Лиза Арзамасова, известная по сериалу "Папины дочки" закрутила роман с известным фигуристом Ильей Авербухом, который старше нее на 21 год.

Парочку заметили в одном из заведений. Они сидели на летней веранде, держались за руки и не отводили друг от друга глаз — словом, все говорило о том, что звезд связывают именно романтические отношения. Позже актриса сама подтвердила радостную новость, правда, отметила, что вдаваться в подробности их романа не станет, пишет "СтарХит".

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Очевидно, влюбленных не смущает значительная разница в возрасте — Авербух старше актрисы на 21 год. Лиза и сама не раз отмечала, что для нее главное в избраннике творческий дар, а не внешность. «Мне нравится занять позицию наблюдателя и со стороны тихонечко любоваться талантливым человеком», — говорила она.

Как сообщал УНИАН, ранее в сети появилась информация о том, что еще одна звезда "Папиных дочек" Мирослава Карпович начала встречаться с актером Павлом Прилучным.

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