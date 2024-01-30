Он перестал общаться с друзьями из России.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что последний раз был в России на новогодние праздники - с 2013 на 2014 год. Тогда его супруга в компании друзей завела разговор о Майдане, однако сам Кондратюк старался не принимать в нем участия.

Шоумен не стал раскрывать подробностей диалога, но по его словам понятно, что они с супругой отстаивали украинскую позицию.

"Сказал только, что полностью согласен со всем, что она сказала. Это было наше последнее посещение РФ и последняя встреча с нашими близкими к тому времени друзьями. Знаете, почему никто из них сейчас мне не пишет и не звонит? Потому что знают, что они не правы. И ничего не могут сказать, кроме: "Игорь, извини, нас поставили на колени". Понимаете? Они не могут во мне найти никакого сострадания по поводу того, в каком положении оказались. А если скажут, что "мы здесь ни при чем, просто телевизионные производители, политикой не интересуемся", я скажу: "Вы – м*даки!" - поделился Кондратюк в интервью "Обозревателю".

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Он осуждает россиян, которые в 2014 году не выходили на митинги, в то время как погибали люди и РФ незаконно аннексировала Крым.

"Вам (россиянам, - УНИАН) по барабану, что погибли в том числе гражданские, тысячи ни в чем не повинных украинцев, живших на своей земле", - отметил продюсер.

Кондратюк уточнил, что сейчас не общается с друзьями из России. Он не знает, о чем с ними говорить.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк признался, какая у него пенсия и за что он живет.

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