У Мишель Андраде был опыт таких отношений.

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде в программе "Хто зверху" рассказала, что у нее был секс по дружбе.

"Хороший опыт, который я из этого вынесла, – это то, что дружба должна оставаться дружбой. Правда, если кто-то один в таких отношениях влюбится, а второй не ответит взаимностью, то можно потерять друга. Поэтому всегда нужно изначально все проговаривать и обсуждать малейшие нюансы такого общения" , – поделилась певица.

Читайте такжеАнну Седокову заподозрили в четвертой беременности (фото)Также она отметила, сейчас у нее есть возлюбленный. При этом его имя она не рассекретила. Кроме того, Андраде предпочитает моногамные отношения.

По ее словам, флирт в общении с другими людьми может присутствовать, но она никогда не выходит за рамки дозволенного.

Напомним, ранее Мишель Андраде попала в конфуз. Во время выступления у нее оголилась грудь.

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