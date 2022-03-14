Дикусар пережил обстрел баллистическими ракетами.

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар, который сейчас защищает нашу страну в рядах ВСУ, рассказал, что пережил обстрел баллистическими ракетами, а также показал последствия этого.

"Вчера мы пережили авиаудар баллистических ракет. Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата, почти всем удалось выбраться из этого ада и быстро передислоцироваться", - написал Дикусар.

Он отметил, что ВСУ готовы брать в плен российских оккупантов. И это единственное, чего они добились своим поступком.

"Поэтому, если у этих выбл*дков было желание уничтожить или напугать нас, то они сильно ошиблись! Единственное, чего они добились, готовы брать в плен этих… (Мы не знали, ехали на учение) стало значительно меньше… Слава ВСУ. Слава - нации. Наш флаг подгорел, но выжил", - добавил Дикусар.

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