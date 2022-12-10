Алекс очень хотел, чтобы его брат узнал правду и "открыл глаза".

Главный герой реалити "Холостяк" Алекс Топольский рассказал об отношениях со своим братом, который живет в РФ. Зрители шоу могли видеть его в первом выпуске шоу. Тогда брат Топольского записал видеообращение.

По словам "Холостяка", до полномасштабного вторжения РФ в Украину между ним и его братом были очень хорошие отношения. В интервью для Славы Демина Топольский рассказал о родственниках, которые живут на территории страны-агрессора:

"Это на самом деле непростой момент, потому что у меня есть брат, Макс. Он, кстати, был в проекте "Холостяк", видеообращение от него было. И мы очень близки были с ним... С момента гибели отца мы немного дистанцировались друг от друга. С остальной частью семьи, с моими дядями, я давно уже не общаюсь, они живут тоже в РФ. А вот с Максом у нас очень классные были отношения, он мне помогал, был очень классным старшим братом".

Видео дня

После 24 февраля Алекс был в шоке, когда поговорил с братом. Он не ожидал того, что услышит.

"Первое наше общение, первые наши разговоры (после полномасштабного вторжения РФ в Украину - УНИАН), я просто был в шоке от его позиции, на самом деле. Я не ожидал", - признался Топольский.

Однако впоследствии он начал рассказывать брату о том, что тот ошибается. Алекс открыл ему глаза, между ними начался диалог. Сейчас они восстановили хорошие отношения.

"Холостяк" с Топольским: кто покинул седьмой выпуск

После скандалов в шестом выпуске, когда девушки вылили много грязи, Алекс поговорил с каждой участницей. Также он провел групповое и индивидуальное свидания. На церемонии роз Топольскому не пришлось прощаться с кем-то из девушек, ведь проект добровольно покинула Лиза крупье.

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