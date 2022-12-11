Он сказал, что ему такого еще не предлагали.

Главный герой 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Алекс Топольский ответил на слухи, что он якобы живет за счет богатых девушек. В интервью Славе Демину он сказал, что такого ему никогда не предлагали. Однако у поклонников все же есть сомнения, что Алекс - успешный бизнесмен.

"Если бы мне предлагали деньги девушки, которые в Беверли-Хиллз живут, то я бы, наверное, сидел с этой девушкой, или бабушкой, массировал бы ей спину, пока она пьет "Маргариту", и думал, как бы мне себя утопить в этом бассейне, если я делаю такое... Это не в моем характере, я бы в жизни такое не смог делать", - сказал Топольский.

Он добавил, что до пандемии коронавируса зарабатывал очень хорошо. Его ежемесячный доход составлял около 60 тысяч долларов, однако сейчас эта сумма снизилась в 2-2,5 раза.

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При этом он уточнил, что для комфортной жизни в Лос-Анджелесе ему нужно 5 тысяч долларов и больше ежемесячно.

Чем занимается Алекс Топольский

Как рассказывал сам мужчина, он задействован в нескольких направлениях. У него есть бизнес в США, связанный с недвижимостью, а также агенство виртуальных ассистентов.

Однако после выхода шоу "Холостяк" главного героя раскритиковали за то, что из него якобы создали образ успешного бизнесмена только для ТВ.

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