Скоро зрители узнают, чем закончился проект "Холостячка".

В пятницу, 18 декабря, состоится финал шоу "Холостячка". Главная героиня проекта Ксения Мишина решила поделиться своими переживаниями накануне этого события.

На своей странице в Instagram знаменитость написала, что для нее окончание проекта будет только началом, ведь после выключения камер начнется совсем другая жизнь.

Мишина рассказала, что ей придется сделать важный выбор между двумя финалистами – Александром Эллертом и Алексеем Тригубенко.Читайте такжеТина Кароль показалась топлес (фото)

"Так много споров о том, каким должен быть мой выбор. Сердце или ум, опыт прошлого или смелость и надежды на будущее, страхи или доверие – решать только мне... Страшно ли мне?! Нет. Я не боюсь жить, не боюсь любить, не боюсь доверять", – написала Ксения.

По словам "холостячки", она сделала для себя важный вывод на проекте.

"Не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым, того кто может компенсировать недостающее. Нужно быть наполненной и самодостаточной, и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером, увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой", – подытожила Мишина.

Кто покинул шоу "Холостячка" в 8 эфире

После 8 эфира на церемонии роз "холостячка" Ксения Мишина решила отправить домой Андрея Рыбака.

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Автор: Ольга Робейко