На днях известная блогерша Алина Шаманская заявила о разводе со звездой "Квартала 95" Русланом Ханумаком. Вокруг этого события не утихают скандалы.

Звезда "Квартала 95" Руслан Ханумак опубликовал в своем Instagram-блоге фрагмент интервью Славы Демина с тарологом Людмилой Хомутовской. Ведущий спросил, правда ли, что Ханумак изменил Шаманской. Хомутовская бросила несколько карт и сказала, что это правда. Руслан возмущен, что его личную жизнь обсуждают в таком ключе.

"Я пообещал себе больше не открывать эту тему, но есть одно "но". И такое "но", что у меня даже нет слов. Это Слава Демин и картежница. Но если она, Слава, сказала тебе правду, а не я, то после этого ты, твой проект и все твои гости - это полное дно. Чувак, ты же тоже лысый и тоже с бородой. Мы же так не делаем!", - эмоционально сказал Руслан Ханумак.

Ханумак и Шаманская: подробности развода

Недавно стало известно о том, что Руслан Ханумак и Алина Шаманская разводятся. Алина заявила, что разрыв произошел по ее инициативе, поскольку Руслан якобы ей изменял. Девушка отметила, что последней точкой в их отношениях стало видео, где Ханумак весело проводит время с блогершей Анной Алхим.

Видео дня

Отметим, Алина и Руслан познакомились в 2016 году на съемках проекта "55 на 5". В 2017 году пара поженилась. В этом же году у них родился единственный сын Артур.

Напомним, Алина Шаманская уличила во лжи экс-мужа Руслана Ханумака.

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