Хореограф записала у себя дома видео.

Хореограф Илона Гвоздева опубликовала у себя в Инстаграм видео, где она занимается домашними делами и танцует. Под видеозаписью она пошутила, что как только во время уборки или готовки слышит свою любимую песню, то тут же начинает танцевать.

"На домашнем, но услышав любимый трек", - написала Гвоздева под видео.

"У Кати Ворнавы на прошлой неделе в шло точно такое видео. Это походу тренд какой-то", "Останнім часом сумніваюся в адекватності Ілони(((", "Огонь", - пишут поклонники в описании к публикации известной украинской танцовщицы.

Отметим, Илона Гвоздева - мать двоих детей. Старшей дочери Рии уже шесть лет, а младшему сыну почти полтора года.

Напомним, недавно Гвоздева выложила фото своего сына в Инстаграм, и рассказала, что ей редко когда удается побыть с мужем и ребенком наедине.

Женщина рассказала, что из-за того, что между детьми относительно большая разница в возрасте, и у них разный график, она всегда чувствует недостаток своего внимания в их жизни.

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