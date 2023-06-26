Сам он остался в Киеве, а дети уехали.

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его супруга Кристина отправили детей на каникулы к бабушке и дедушке на Западную Украину, а сами остались в Киеве.

Как сказала Кристина, для них с супругом это необычное ощущение - им не верится, что теперь они смогут больше времени проводить только вдвоем.

Однако, как отметил Григорий, у них будет меньше поводов для переживаний за детей - они будут в безопасности и смогут хотя бы нормально отоспаться без сигналов воздушной тревоги и ночных обстрелов.

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Так, звездные супруги провели своих сыновей на вокзал и показали, как прощались с ними.

"Эмоциональный разрыв, радость и вопрос: "Мама, папа, вы же выйдете сейчас, чтобы поезд с вами не уехал?" Больше всего дети ждали именно поездки к бабушке и дедушке на поезде, и их ничто так не радовало, как этот эксперимент. А мы теперь немного спокойнее будем за них", - поделился Решетник.

Отметим, у Григория Решетника и его супруги трое детей - Александр, Дмитрий и Иван. Пара неоднократно говорила, что планирует усыновить ребенка, который во время полномасштабного вторжения РФ в Украину потерял родителей.

Напомним, ранее Григорий Решетник похвастался отдыхом в Риме и нарвался на хейт.

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