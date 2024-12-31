Мужчина также рассказал, что было самым трудным во время учебы.

Украинский актер Григорий Бакланов, который известен по роли Лаврина в сериале "Поймать Кайдаша", объяснил, почему решил пройти военную подготовку.

Не секрет, что недавно 29-летний мужчина получил новые навыки, которые могут понадобиться во время военной службы. Григорий отметил, что не получал повестку и пока не собирается добровольно идти на фронт. Свое решение он объяснил тем, что сейчас нужно быть готовыми к чему угодно.

"Это условия, в которых мы живем. Мы живем в состоянии войны. Нам постоянно надо быть готовыми. И если это будет необходимо, то я понимаю, что я не с голыми руками, а что-то могу делать", - отметил Григорий в проекте "Тур зірками".

Бакланов также добавил, что обучение военной подготовки было сложным. О самых тяжелых моментах он вспомнил так:

"Тяжело все на самом деле. Невероятная крепатура от того, как ты держишь оружие, как одеваешь и носишь на себе бронежилет, движения, тактическая подготовка... Мы когда проходили подготовку в помещении, например, как штурмовать, то ты понимаешь, что микродоля секунды может забрать твою жизнь и не только твою. Настолько все детали важны".

Напомним, ранее звезда сериала "Поймать Кайдаша" впервые прокомментировал развод с актрисой Анастасией Цымбалару.

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