Участники бэнда появились перед зрителями почти обнаженными.

Группа "Хамерман уничтожает вирусы" выступила в отеле "Рождество", который расположен на Драгобрате - курорте в Карпатах. Участники бэнда появились перед зрителям только в нижнем белье и исполнили песни с сомнительным содержанием.

На этот момент обратил внимание журналист Виталий Глагола.

"Голая вечеринка на Драгобрате взрывает сеть. К вокалистам, что поют в почти голом виде, и к песням с довольно странным содержанием – очень много вопросов. Но больше всего вопросов к владельцам заведения", - написал Глагола.

Кроме того, появилась реакция Ирины Верещук. Она отметила, что нельзя делать такие вещи во время войны.

"Не должно быть так, что в пределах одного социума одни ходят на штурмы, а другие танцуют голыми. Да еще и хвастаются в соцсетях, кто круче морально опускается", – добавила Верещук.

Ведущий Слава Демин тоже не остался в стороне. Он считает, что у участников группы "поехала кукуха".

"Я прекрасно понимаю, что на Драгобрате не чувствуют того, что чувствуют, например, во Львове во время прилетов. Или в Харькове или Херсоне. Но во всем есть предел. Здесь, по моему мнению, предел улетел вместе с кукухой", - добавил Демин.

Стоит отметить, что во время концерта раздетыми были только участники группы, а вот зрители пришли в одежде.

Чем известна группа "Хамерман уничтожает вирусы"

Данная группа была создана в 1996 году. Она стала популярна благодаря и эпатажным костюмам, в которых выступают участники. Это уже не первый раз, когда они появляются голыми на публике.

Известно, что "Хамерман уничтожает вирусы" выступала с концертами по Украине.

Напомним, в середине декабря блогерша Настя Ивлеева устроила "голую вечеринку". Откровенные наряды российских звезд возмутили российских "патриотов" и провоенных блогеров, они потребовали наказать участников вечеринки и проверить ее на пропаганду ЛГБТ, наркотиков и экстремизма.

Концерты участников вечеринки отменяют, с некоторыми из них разорвали рекламные контракты, а на некоторых - открыли дела. Кроме того, ранее стало известно, что Анну Асти хотят лишить гражданства РФ, которое она получила прошлой осенью.

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