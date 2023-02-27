Украинцы не сдерживали себя в выражениях в адрес предательницы.

Опальная певица Ани Лорак в очередной раз опубликовала "пустой" пост, в котором извинилась перед всеми, кому причинила боль, в Прощеное воскресенье, однако только нарвалась на хейт.

"В этот особенный день я прощаю всех тех, кто чем-то меня обидел, а также прошу простить тех, кому я причинила боль", - написала певица в Instagram.

И если россияне восторжено восприняли слова Лорак и начали расхваливать Каролину (настоящее имя певицы, - УНИАН), то украинцы сразу же поставили ее на место и написали, что ей нет прощения после того, как она предала самое ценное - свою родину.

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Что пишут пользователи сети

"Пусть Бог прощает, а мы, украинцы, еще долго будем помнить ваше предательство"

"Война идет. Нужно не молчать, а говорить, что творит Россия"

"Тебе нет прощения. Гнида и гниль"

"Предательство - это предательство, как не крути"

"Поезжай и открой свой "Остров" в Мариуполе или в Буче, спой колыбельную украинским детям на кладбищах, посмотри в глаза матерям и женам"

"А не пошла бы ты к черту со своими извинениями?"

Позиция Ани Лорак по войне в Украине

С 24 февраля 2022 года Ани Лорак молчит о большой войне в Украине. Изначально она уехала за границу, а позже вновь вернулась в страну-агрессора, где продолжает работать и выступать.

Украинские звезды неоднократно рассказывали, что пытались достучаться до нее, но та упорно продолжает играть в молчанку, чтобы не потерять заработок в РФ.

Однако недавно певица дала благотворительный концерт. Она собирала деньги на помощь людям, которые потеряли свои дома. Возможно, речь шла об украинцах, но Лорак не дала никакой информации по этому поводу.

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