Пародист опубликовал ролик, созданный фанатами.

Российский юморист Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видеоролик, созданный фанатами. На видео использованы кадры из публичных мероприятий, на которых присутствовали Максим, Алла и дети. Есть отрезки, снятые самим Галкиным в их семейном особняке в Подмосковье.

В описании к данному клипу Максим поставил сердечко и указал его автора.

Поклонники восхитились трогательными кадрами и оставили множество комментариев.

"Настоящая семья, пример многим!", "Замечательная семья. И дети по-настоящему счастливые. И любовь искренняя", "Как приятно видеть счастливую семью! Любви вам и радости!", "Дай вам Бог ещё много счастливых лет вместе", "Классно сделано, у вас удивительная семья! Талантищщща! Берегите себя и приезжайте в Таллинн!", "Так трогательно надетый капюшон Алле - забота!", - пишут фолловеры.

Отметим, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Максим и Алла взяли детей и уехали в Израиль. На данный момент известно, что их семейный особняк в подмосковной деревне Грязь арестован. За антивоенную позицию Галкина в РФ против него начали настоящую травлю.

Напомним, Галкин прокомментировал фейк о том, что его избили на концерте из-за "шуток о родине".

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