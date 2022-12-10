Пародист опубликовал фото своей жены и дочери.

Известный всему миру российский комик Максим Галкин опубликовал в блоге фото жены и дочери. Алла Пугачева и маленькая Лиза позируют во дворе возле бассейна.

Лиза одета в белую рубашку, клетчатую юбку, гольфы и черные туфли, а ее мама решила выбрать total black-аутфит: черная кофточка, черные кожаные шорты, черные высокие сапоги и сумочка через плечо. Волосы у Аллы Борисовны выровнены и аккуратно уложены.

"Мои девчонки", - лаконично прокомментировал Максим Галкин.

Видео дня

А вот комментаторы были более многословны.

Реакция соцсетей

"Какие красивые девчонки"

"Алла Борисовна, слов нет! Молодость и красота - ваш девиз! А как выросла Лиза! Всех благ!"

"Красавицы! Мира, счастья и добра вашей семье!"

Напомним, на днях Галкин вместе с Аллой Пугачевой в Тель-Авиве побывал на концерте группы "Би-2". После этого он выложил видео, под которым у него спросили о том, почему он, поддерживая Украину, до сих пор подписан в Instagram на артистов-путинистов.

Комик перешел на украинский язык и ответил, что быть на них подписанным - это не означает разделять их позицию.

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