Умерла звезда сериала "Ксена: принцесса-воин"

Актриса Галин Горг скончалась за день до своего 57-летия.

В Лос-Анджелесе, за день до своего 56-летия, умерла американская актриса и танцовщица Галин Горг.

Причиной смерти, как сообщает издание The Mirror, стал рак.

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По словам сестры актрисы, злокачественное заболевание распространилось по всему телу Галин, захватив легкие. Врачи отвели ей всего несколько дней жизни. И, хотя Галин старалась сохранять оптимизм, битву со страшным недугом она проиграла.

Актриса наиболее была известна своими ролями в фильмах «Робокоп 2», «На гребне волны», а также по сериалам «Принц из Беверли-Хиллз», «Ксена: принцесса-воин», «Твин Пикс».

Как сообщал УНИАН, ранее голливудский актер Джон Траволта сообщил о смерти жены Келли.

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