Суммарные гонорары составили от 88 до 230 миллионов долларов (от 3,2 до 8,4 миллиарда гривень).

Известный американский журнал Forbes проанализировал гонорары известных артистов за 2022 год и составил рейтинг десяти наиболее оплачиваемых. Возглавила рейтинг британская рок-группа Genesis, общий доход которой за год составил 230 миллионов долларов - около 8,4 миллиарда гривень.

Шестую строчку занял красавчик и голливудский секс-символ Брэд Питт. Он в течение 2022 заработал 100 миллионов долларов - 3,6 миллиарда гривень.

Интересно, что в рейтинге по версии журнала Forbes самых оплачиваемых звезд только одна женщина - это американская певица Тейлор Свифт. Она заняла девятую позицию, заработав за прошлый год 92 миллиона долларов - около 3,3 миллиона гривень.

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10 самых оплачиваемых артистов 2022 года по версии журнала Forbes

Британская рок-группа Genesis – $230 миллионов (8,4 млрд гривень)

Английский музыкант-мультиинструменталист Sting – $210 миллионов (7,6 млрд гривень)

Американский актер Тайлер Перри – $175 миллионов (6,4 млрд гривень)

Создатели мультсериала "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун – $160 миллионов (5,8 млрд гривень)

Создатели сериала "Симпсоны" Джеймс Л. Брукс и Мэтт Гроунинг – $105 млн (3,8 млрд гривень)

Голливудский актер Брэд Питт – $100 миллионов (3,6 млрд гривень)

Британская рок-группа Rolling Stones – $98 миллионов (3,5 млрд гривень)

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон - $95 миллионов (3,4 млрд гривень)

Американская певица Тейлор Свифт – $92 миллиона (3,3 млрд гривень)

Рэпер Bad Bunny – $88 миллионов (3,2 млрд гривень)

Напомним, машину известной голливудской актрисы обстреляли в Лос-Анджелесе.

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