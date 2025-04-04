Представители звезды уже отреагировали на решение россиян.

В РФ запретили деятельность фонда известного британского певца Элтона Джона против СПИДа.

Это произошло вчера, 3 апреля. По информации издания REUTERS, Генеральная прокуратура страны-агрессора обвинила организацию звезды в негативной позиции в отношении таких стран, как Россия, которые защищают "традиционные духовные и моральные ценности".

"Прокуратура заявила, что запрет распространяется на две неправительственные организации, одна из которых зарегистрирована в США, а другая - в Великобритании. Они обе называются "Elton John AIDS Foundation". Эти фонды официально обозначили как "нежелательные организации", - отмечают журналисты.

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Также известно, что в документе Элтона назвали человеком, который занимается "антироссийской пропагандой" и "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения и смену пола".

Реакция представителей Элтона Джона

Сам Джон пока не отреагировал на заявления РФ. Однако его представители уже дали такой комментарий на эту тему:

"Более двух десятилетий мы работаем в сотрудничестве с федеральными и неправительственными партнерами в России, чтобы предоставить сотням тысяч людей жизненно важные услуги в связи с ВИЧ, включая тестирование, лечение и уход. Эта работа является неотложной: в 2024 году в России насчитывалось более 1,2 миллиона человек, живущих с ВИЧ, из которых более 430 000 не получали лечения. А решение поставит под угрозу жизни и нарушит важнейшие усилия по профилактике ВИЧ".

К слову, Элтон создал свой фонд, который занимается поддержкой программ по предупреждению ВИЧ/СПИД более 30 лет назад. До полномасштабной войны он неоднократно выступал в РФ.

Напомним, ранее Элтон Джон потерял зрение и раскрыл причину проблем со здоровьем.

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