Ее танцевальная композиция называется "Довбуш".

Украинская певица FIINKA, которая стала финалисткой Нацотбора на Евровидение-2023, рассказала историю написания своей конкурсной песни "Довбуш". В интервью УНИАН она вспомнила, что слова написала за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины:

"Я написала песню "Довбуш" на основе легендарной песни о Довбуше "Ой, попід гай зелененький" за два дня до начала войны, когда м*скальские танки уже стояли на наших границах".

FIINKA добавила - образ Довбуша сейчас перекликается с образом украинского защитника.

"Писала с мыслью о том, что нам нечего бояться, потому что у наших ребят течет опришковская кровь, кровь настоящих супергероев. Поскольку Довбуш (самый известный из опришков) – мужественный, справедливый, бесстрашный, то любая девушка хотела бы себе такого в хозяйстве. А смотрите, как все сложилось: действительно сейчас девки млеют за нашими героями, за супергероями, иначе наших ВСУ не назовешь. И вот я уверена, что эта суперсила течет нашими венами, потому что передается нам из поколения в поколение", - объяснила музыкант.

Своей песней FIINKA хочет показать всему миру ту энергию и силу, которая есть у Украины.

"Весь мир наблюдает сейчас за Украиной. Весь мир удивляется, откуда у нас столько силы, энергии и морального духа, чтобы выдержать все эти испытания. Мы ничего не боимся, мы умеем жить и наслаждаться жизнью несмотря ни на что. Это не просто так, эта любовь к жизни и свободе передалась нам от наших предков. Поэтому моя песня танцевальная, энергичная и положительная. Позитив нам сейчас точно нужен", - резюмировала финалистка Нацотбора.

Выступать она будет под номером 5.

FIINKA – "Довбуш"

Напомним, финал Нацотбора на Евровидение-2023 состоится в Киеве 17 декабря. В целях безопасности мероприятие проведут в укрытии. Бороться за право представлять Украину на конкурсе будут 10 артистов.

Также УНИАН писал, что букмекеры назвали вероятного победителя Нацотбора на Евровидение-2023.

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