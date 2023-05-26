Одиозный российский певец Филипп Киркоров, который поддержал кровавую политику Путина, несколько месяцев назад рассказывал, что у него появилась возлюбленная. Он о ней ничего не рассказывал, но намекнул что именно новые отношения стали причиной многочисленных пластических операций.
Сейчас в росСМИ показали фото Киркорова с таинственной девушкой. Точно неизвестно, она ли является его новой избранницей, но все указывает именно на это.
"Кажется, у Филиппа новая пассия. То на мероприятиях сопровождает, а вчера от его лица подарила JONY цветы", - сказано в пропагандистском Telegram-канале "Светские хроники".
Реакция соцсетей
- "У него может быть только пассиЙ"
- "При всей любви к его песням, подозреваю, что он гей"
- "Это может быть какой-то его менеджер"
- "Не очень верю в эти отношения. Это может быть прикрытием для очередной заднеприводной связи. Ну, вы поняли о чем я"
- "Аналогичные мысли. Как певец он крут"
Напомним, Киркоров на курорте попытался спрятать залысины, но не вышло.