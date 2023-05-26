Недавно музыкант рассказал, что теперь у него есть ради кого просыпаться по утрам.

Одиозный российский певец Филипп Киркоров, который поддержал кровавую политику Путина, несколько месяцев назад рассказывал, что у него появилась возлюбленная. Он о ней ничего не рассказывал, но намекнул что именно новые отношения стали причиной многочисленных пластических операций.

Сейчас в росСМИ показали фото Киркорова с таинственной девушкой. Точно неизвестно, она ли является его новой избранницей, но все указывает именно на это.

"Кажется, у Филиппа новая пассия. То на мероприятиях сопровождает, а вчера от его лица подарила JONY цветы", - сказано в пропагандистском Telegram-канале "Светские хроники".

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Реакция соцсетей

"У него может быть только пассиЙ"

"При всей любви к его песням, подозреваю, что он гей"

"Это может быть какой-то его менеджер"

"Не очень верю в эти отношения. Это может быть прикрытием для очередной заднеприводной связи. Ну, вы поняли о чем я"

"Аналогичные мысли. Как певец он крут"

Напомним, Киркоров на курорте попытался спрятать залысины, но не вышло.

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